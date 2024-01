Le service de chirurgie générale du centre hospitalo-universitaire CHU Ben Badis de Constantine va bénéficier d'une opération de réhabilitation d'urgence lancée prochainement.» Le budget nécessaire pour la réalisation de cette opération a été mobilisé», a souligné la même source, précisant que le service en question a été fermé vu «l'état de dégradation avancée dans lequel il fonctionnait».

Les soins assurés par ce service seront temporairement garantis par les établissements hospitaliers de Daksi Abdessalem, El Bir et Didouche Mourad, a-t-on fait savoir, indiquant qu'un plan d'action a été arrêté de concert avec toutes les parties concernées pour ne pas perturber le processus de prise en charge des citoyens.

Le programme des opérations chirurgicales prévu dans ce service restera inchangé, toutes les dispositions nécessaires ayant été prises pour permettre la concrétisation de ce programme dans les autres structures de santé. Pour rappel, le CHU de Constantine a bénéficié en 2023 d'un budget de 4,6 milliards de dinars destiné à la mise à niveau de plusieurs services se trouvant dans un état de dégradation comme le service de cardiologie, de pédiatrie et l'ORL et l'endocrinologie entre autres.