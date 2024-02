La 1ère édition du Salon national de l'automobile et de ses accessoires «Bahia Auto» a été ouverte, lundi au Palais des expositions de Haï M'dina J'dida d'Oran, avec la participation de plus de 40 sociétés activant dans différents domaines liés à l'automobile. Cette manifestation, organisée cinq jours durant sous le slogan: «Perspectives et défis», à l'initiative de la société Event Pro, enregistre la présence de six marques automobiles agréées en Algérie, à l'instar de Cherry, Fiat, JAC, DFG, Dfsk, Socon et des sociétés spécialisées dans la fabrication de pièces de rechange, ainsi qu'un certain nombre d'institutions bancaires et de compagnies d'assurance. Le wali d'Oran, Saïd Sayoud, a souligné que ce salon est le deuxième du genre accueilli par la capitale de l'ouest algérien, soulignant que l'exposition présente plus de 11 types de véhicules de différentes marques. Il a indiqué que la wilaya d'Oran a été renforcée, fin décembre dernier, par l'usine automobile italienne Fiat, située dans la zone industrielle de la commune de Tafraoui, et elle produit actuellement un seul type de véhicules.