Des jeunes de la caravane «la Mémoire» de la communauté nationale établie à l'étranger, qui ont séjourné jeudi et vendredi à Biskra, ont montré un vif intérêt pour l'histoire de la région des Zibans, selon les déclarations de certains d'entre eux en marge d'une visite de monuments historiques de la wilaya. Des discussions sur l'histoire de la région à travers, notamment le parcours militant de ses habitants et les résistances populaires, surtout durant la Guerre de Libération nationale (1954-1962) et ses symboles, ont constitué le thème de rencontres qu'ont eues ces jeunes avec des membres de la famille révolutionnaire, à la faveur d'une tournée au Musée régional El Moudjahid de Biskra.