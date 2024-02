Plus de 4 q de kif traité ont été saisis en 2023 par la Direction régionale des douanes de Blida, lors d'opérations distinctes menées par ses différentes inspections, a-t-elle indiqué. Les trois inspections divisionnaires de Tipaza, Sidi Moussa (Alger) et Blida, relevant de la Direction régionale de Blida, ont effectué une saisie globale de 4,33 q de kif traité, en 2023, a indiqué la sous-directrice de l'informatique et de la communication, Anissa Tadlaoui, lors d'un point de presse consacré à la présentation du bilan annuel de la direction. La même période a également vu la saisie de 16710 unités de comprimés psychotropes, dans des opérations impliquant sept individus, selon la même source. Toujours au titre des efforts de lutte contre la contrebande, à la période indiquée, les mêmes services ont également saisi 17 262 sachets de tabac à chiquer, 76 930 cigarettes et 6 877 unités de boissons alcoolisées, en plus de près de 19 millions de produits pyrotechniques.