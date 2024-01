La parution d'un récit de l'ex-ambassadeur de France au Niger, exfiltré fin septembre après plusieurs semaines de crise ouverte entre Paris et Niamey, a dû être «décalée», a indiqué hier sa maison d'édition, l'hebdomadaire le Canard enchaîné évoquant un veto du Quai d'Orsay.L'ouvrage de Sylvain Itté avait déjà son titre - «Au coeur de la diplomatie française en Afrique» -, sa couverture et sa date de parution - le 13 mars - mais les Editions du Rocher ont dû en différer la sortie, a déclaré un de ses porte-parole, confirmant une information du Canard enchaîné. La maison d'édition n'a pas reçu d'explication mais son porte-parole «imagine qu'il y a des passages qui n'ont pas trop plu au ministère». C'est également ce qu'avance le Canard enchaîné en se feondant sur un courrier des Affaires étrangères adressé mi-janvier à M. Itté. Le Quai d'Orsay y affirme que ce projet d'ouvrage «semble présenter plus de risques que d'avantages», notamment parce qu'il révélerait «de nombreuses informations sur le dispositif français de gestion de crise» et sur les «échanges (de l'ambassadeur) avec les autorités françaises comme avec les acteurs nigériens».»Il ne me semble dès lors pas possible d'autoriser sa publication», indique la missive signée de la secrétaire générale du ministère, dont l'hebdomadaire reproduit un fac-similé.