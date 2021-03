Selon l'indice du magazine britannique Economist, l'Algérie a été classée 8e dans le Monde arabe, dans l'indice de sécurité alimentaire pour l'année 2020, et 58e au niveau mondial. L'indice de sécurité alimentaire classe les pays en fonction de quatre facteurs, dont l'accessibilité de la nourriture, sa disponibilité, sa qualité et les ressources naturelles pour l'obtenir. Dans le Monde arabe, l'Algérie arrive derrière successivement le Koweït, le Sultanat d'Oman, le Qatar, l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, le Bahreïn, et le Maroc, mais devant la Tunisie et l'Égypte. Enfin, le Soudan occupe l'avant-dernière place au monde avec le 112e rang, tandis que le Yémen clôture cette liste en occupant la 113e et dernière place en termes de sécurité alimentaire dans le monde.