Les travaux de réalisation du musée du Moudjahid de Boumerdès, seront lancés fin décembre prochain, a-t-on appris, mardi, auprès de la direction locale des moudjahidine et des ayants droit. «Les études techniques inhérentes au projet sont achevées et les services concernés s'attèllent actuellement à l'élaboration du cahier des charges qui sera présenté, la semaine prochaine, à la commission de wilaya des marchés publics, pour choisir l'entreprise qui se chargera de sa réalisation», a déclaré à l'APS, le directeur du secteur, Cherikhi Saïd, en marge de la commémoration de la Journée nationale de l'émigration (17 octobre 1961). Ce projet, d'un montant de près de 150 millions de DA, contribuera à la collecte et à la préservation du legs historique de cette région, relevant des wilayas historiques III et IV, durant la Guerre de Libération nationale, a-t-il ajouté. Prévu sur une superficie de 1.200 m2 du centre-ville de Boumerdès, ce musée comprendra trois étages et un rez-de-chaussée, avec des salles de conférence et d'exposition, une salle de théâtre, deux ateliers, et une bibliothèque.