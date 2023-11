Le sidérurgiste British Steel, filiale du chinois Jingye, a annoncé lundi que ses hauts fourneaux de Scunthorpe seraient remplacés par des équivalents électriques moins polluants, alimentant les craintes des syndicats de centaines de suppressions d'emplois. Le groupe dit vouloir installer «deux fours à arc électrique - le premier à son siège social à Scunthorpe, le second à son site de fabrication» dans la région du Teesside (nord-est), dans le cadre d'un plan d'investissement de 1,25 milliard de livres (1,44 milliard d'euros), a annoncé la société dans un communiqué.

«Les nouveaux fours pourraient être opérationnels d'ici fin 2025 et remplaceraient les installations sidérurgiques vieillissantes de Scunthorpe, responsables de la grande majorité des émissions de CO2 de l'entreprise», fait valoir British Steel, qui «propose de maintenir les opérations actuelles» dans l'intervalle.British Steel «a entamé des négociations préliminaires avec les syndicats (...) et a promis de soutenir les salariés concernés», a précisé le groupe, sans chiffrer le nombre de ces employés.