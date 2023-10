La Confédération africaine de football (CAF) et l'équipementier sportif Puma dévoileront le ballon officiel de la coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, lors du tirage au sort de la CAN qui aura lieu le jeudi 12 octobre à 19h00 GMT (20h00 algérienne) à Abidjan, a indiqué hier l'instance africaine. La CAF et l'équipementier sportif allemand, ont conclu un accord qui fait de Puma le partenaire technique de la CAF pour plusieurs événements organisés par l'instance africaine, dont la coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. L'accord débutera le 1er novembre 2023 et Puma fournira le ballon officiel des tournois CAF, ainsi que l'équipement des arbitres et procédera à des campagnes de marketing, à l'intérieur comme à l'extérieur du stade, précise la CAF sur son site officiel. Patrice Motsepe, le président de la CAF, a déclaré: «Nous sommes ravis que Puma, l'un des plus grands équipementiers sportifs au monde, s'associe à la CAF pour développer et accroître le football en Afrique». Pour rappel, la CAN 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février prochain dans cinq villes ivoiriennes: Abidjan, Bouaké, Korhogo, Yamoussoukro et San Pédro.