Le recteur Chems-eddine Hafiz a été reçu par Gérard Larcher, président du Sénat. De riches échanges sur l'actualité liée au culte musulman et sur la situation des musulmans en France. Ce genre de rencontres sont de nature à apporter de la sérénité dans tout ce qui a trait au culte musulman en France où la question connaît, de manière épisodique, des tensions et des malentendus parfois entretenus par des cercles de l'extrémisme. Ces situations de crispation ont été toujours dénoncées par le recteur de la mosquée de Paris. Ce dernier n'a pas cessé de plaider une lutte collective et intense contre les groupuscules animés par la haine de l'autre, particulièrement envers les musulmans, des attitudes qui surgissent d'un moment à l'autre dans l'espace public français.