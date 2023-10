Le Centre national des opérations de surveillance et de sauvetage en mer (Cnoss) de Mostaganem a procédé, vendredi, à l'évacuation sanitaire d'un marin de nationalité turque ayant fait une chute grave à bord d'un navire marchand, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le Cnoss de Mostaganem (2e Région militaire) a reçu, vendredi 29 septembre 2023 à 16h30, un signal de détresse de la part du navire marchand AdelHed Br battant pavillon de l'État de Barbade, concernant un des marins de son personnel, de nationalité turque, qui souffrait de graves fractures au niveau du crâne et à l'avant-bras gauche suite à une chute grave à bord du navire et se trouvait dans un état critique, a précisé la même source. Cette dernière a ajouté que le Cnoss a effectué immédiatement une opération d'évacuation sanitaire en dépêchant un hélicoptère de recherche et de sauvetage LS-12 pour évacuer la victime au centre hospitalo-universitaire de Mostaganem où elle a reçu les soins nécessaires.Cette opération «s'inscrit dans le cadre des missions humanitaires pour le sauvetage des vies humaines en mer et reflète les efforts déployés par les unités des garde-côtes du Commandement des forces navales en matière d'intervention et d'assistance en mer en toutes circonstances.