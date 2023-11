Le groupe saoudien Aramco a annoncé hier un bénéfice net en baisse de 23% en glissement annuel au troisième trimestre, dans le sillage du recul des prix du brut et de la production. La compagnie a enregistré des profits de 32,58 milliards de dollars, contre 42,43 milliards de dollars à la même période de l'année dernière. Ces résultats reflètent «l'impact du recul des prix du brut et des volumes vendus», a-t-elle indiqué. Aramco avait vu son bénéfice reculer de 19,25% au premier trimestre et de 38% au deuxième trimestre par rapport aux mêmes périodes de 2022. L'année dernière, la crise ukrainienne en février avait propulsé les cours du brut à plus de 130 dollars le baril. Aramco avait alors enregistré un bénéfice «record» de 161,1 milliards de dollars, permettant au royaume de dégager son premier excédent budgétaire annuel en près d'une décennie. Cette année, la moyenne des prix devrait s'établir autour de 85 dollars le baril, selon Jadwa Investment, une société basée à Riyadh. Des analystes estiment à 80 dollars le niveau de prix nécessaire pour maintenir le budget de l'Arabie saoudite à l'équilibre, mais cet objectif pourrait être compromis par la hausse de ses dépenses publiques et la baisse de sa production de brut.