«La pensée indépendantiste et militante chez les descendants de l;‘Émir Abdelkader, pérennité et communication» sera le thème de la 1ère édition d'un Colloque national, prévu mardi à Mascara, annoncent les organisateurs. Initiée par l'association de wilaya «Siradj de la pensée et la culture», cette rencontre traitera plusieurs axes dont «la biographie et la personnalité des enfants de l'Émir Abdelkader», «les aspects scientifiques, intellectuels et culturels des descendants du fondateur de l'État algérien moderne» et «les rôles politique, militaire et social des enfants et petits-enfants de l'Émir», a précisé le président de l'association, Slimane Chérifi. Ce Colloque, organisé en étroite collaboration avec le«Laboratoire de l'Algérie et du Bassin méditerranéen» de la faculté des sciences humaines et sociales de l'université Djillali Liabès de Sidi Bel Abbès et la Maison de la culture Abi Ras Ennassiri de Mascara, réunira des universitaires et des chercheurs en histoire de plusieurs universités du pays. Une exposition d'affiches et dépliants est également prévue, mettant l'accent sur la biographie des enfants, petits-enfants et descendants de l'Émir Abdelkader.