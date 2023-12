Des professionnels de l'aquaculture et des porteurs de projets en lien avec cette activité, au nombre de 27, participent à une session de formation sur l'alimentation des poissons d'élevage et la valorisation des matières premières locales, a indiqué, lundi, le directeur de la Chambre inter-wilayas de la pêche et de l'aquaculture, Yakoub Ighmine. Cette formation, lancée dimanche à l'Institut technique des grandes cultures (Itgc) de Sétif, à l'initiative de la Chambre inter-wilayas, «s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement de l'investissement dans l'aquaculture et concrétise la stratégie du ministère de tutelle, relative au développement et à l'essor de l'aquaculture, en mer et en eau douce, et à la maîtrise de la chaîne de production locale d'aliments pour poissons d'élevage et d'alevins, notamment après la promulgation de la loi sur les conditions et les modalités d'attribution de foncier relevant des biens de l'État et destiné à des projets d'investissement».