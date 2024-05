Le Centre anticancer (CAC) du Centre hospitalo-universitaire (CHU), docteur Benbadis de Constantine, vient de bénéficier d'un nouvel accélérateur linéaire de particules, a-t-on appris, jeudi, de la directrice de la santé et de la population (DSP). Cet équipement de radiothérapie est le quatrième du genre en faveur de cet établissement de santé, destiné à accueillir des malades de Constantine et des autres wilayas de l'est et du sud-est du pays, a précisé Lynda Boubguira. L'acquisition de ce matériel médical sophistiqué intervient dans le cadre des mesures prises par les responsables locaux du secteur de la santé visant l'amélioration de la prise en charge médicale des cancéreux, a-t-elle indiqué. Ce nouvel accélérateur, a ajouté la même responsable, sera affecté au nouveau service d'extension du CAC, en voie d'exploitation, dans le but d'améliorer, de manière significative, la prise en charge des malades et de réduire les délais des rendez-vous de patients nécessitant une radiothérapie.