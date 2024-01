L'unité d'hospitalisation à domicile du centre hospitalo-universitaire CHU de Constantine a été récemment réactivée, a-t-on appris mardi du directeur de l'établissement Ahcène Berania. À A l'arrêt depuis environ 3 ans, cette unité de soins à domicile a repris de l'activité récemment, ce qui va permettre d'améliorer la prise en charge des malades bénéficiant d'une hospitalisation à domicile, a-t-il déclaré. L'unité d'hospitalisation à domicile relevant du service de médecine interne du CHU de Constantine assurera des soins médicaux et paramédicaux au profit des malades concernés, a précisé le même responsable, affirmant que tous les moyens humains et logistiques nécessaires ont été mobilisés pour assurer des prestations sanitaires de qualité. Les équipes médicales et paramédicales interviendront selon un planning qui prend en considération l'état de santé du malade, ses conditions sociales et aussi l'avis des médecins traitants, a-t-on souligné.