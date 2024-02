La polyclinique de la cité Abdesselam Daksi (Constantine), qui a fait l'objet d'une vaste opération de réhabilitation, a été rouverte, a-t-on appris hier, auprès de la directrice de la santé et de la population (DSP) de la wilaya. «Les travaux de restauration de cette infrastructure de santé s'inscrit dans le cadre des directives prises par le ministère de la Santé visant la modernisation des établissements de ce secteur et l'amélioration de la prise en charge des malades», a précisé le docteur Lynda Boubguira.

Les travaux de réhabilitation et de modernisation de cette structure relevant de l'Établissement public de santé de proximité (Epsp) Bachir Mentouri, ont été confiés à une entreprise privée spécialisée et ont porté sur le confortement des murs de cette ancienne bâtisse, la réfection de l'étanchéité, la plomberie, en plus d'autres actions liées à la peinture, a-t-elle déclaré, notant qu'un bureau spécialisé pour la prise en charge médicale des moudjahidine et des ayants droit, a été nouvellement créé.