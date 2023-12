Pas moins de 2.000 consultations médicales gratuites ont été effectuées à Constantine par des médecins spécialistes algériens et turcs au profit de citoyens venus de plusieurs localités du pays dans le cadre d'un jumelage entre les deux pays, apprend-on samedi des organisateurs. Cet évènement a constitué une opportunité pour des malades d'effectuer des consultations dans les domaines de la transplantation des organes (foie et rein), la chirurgie plastique et réparatrice, la chirurgie orthopédique, la chirurgie ophtalmologique, la neurochirurgie, l'oncologie et la cardiologie, selon la même source. Ce jumelage favorise l'échange d'expériences dans ces domaines médicaux entre les deux pays et la découverte des nouvelles techniques de traitement des maladies graves.