Le ministère de la Communication et la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (Cosob) ont procédé, jeudi à Alger, à la signature d'une convention visant la formation de journalistes dans le secteur financier.

Ceette convention a été signée par le secrétaire général du ministère de la Communication, Mokhtar Khaldi, et le président de la Cosob, Youcef Bouzenada.

Elle a pour objectif de faire bénéficier des journalistes des secteurs public et privé de sessions de formation dans le domaine des techniques financières, monétaires et bancaires, a indiqué M. Khaldi. L'objectif est de permettre aux journalistes de bien maîtriser le contenu des manifestations financières et des activités bancaires qu'ils couvrent.

Il s'agit «d'insuffler une nouvelle culture auprès des citoyens en ce qui concerne les opérations financières tout en donnant une plus grande crédibilité à nos structures financières et banquières», a expliqué M. Khaldi.