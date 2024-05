La 1ère édition d'une course hippique organisée par le club «El Djawed» a eu lieu à El Bayadh avec la participation de 30 cavaliers, a-t-on appris auprès des organisateurs. L'épreuve s'est déroulée à l'hippodrome d'El Bayadh, dans la zone de Draâ Lahmar, commune d'El Bayadh, avec la participation de jockeys venus des wilayas d'El Bayadh, Laghouat, Tlemcen et de la wilaya déléguée de Barika, selon le président du club EL Djawed» de courses de chevaux, qui a organisé cet événement sportif, en coordination avec le secteur de la jeunesse et des sports. Le groupe «El Djawed» oeuvre, à travers cette manifestation, à mettre en exergue ce sport et le préserver en tant que pan du patrimoine et de l'histoire de la région. Les organisateurs oeuvrent à élargir le champ de participation lors des prochaines éditions et à faire connaître les espèces équines nationales, créer des clubs d'entraînement et d'enseignement de l'équitation et un autre de course de chevaux pour les catégories minimes et juniors.