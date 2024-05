L'huile d'olive algérienne Dahbia, produite à Aïn Ouessara (wilaya de Djelfa), a remporté deux médailles d'or dans deux concours internationaux organisés à Genève (Suisse) et à Copenhague (Danemark), a informé le patron de cette marque. La première médaille d'or a été obtenue au Concours international et européen de l'huile d'olive extra vierge (Eiooc), de Genève, tandis que la seconde a été remportée dans un autre concours à Copenhague, a indiqué l'investisseur agricole et promoteur de cette marque, Hakim Alilèche. «L'encadrement de ces concours est assuré par des experts en dégustation de renommée mondiale, qui imposent la participation d'un produit de très haute qualité répondant à des normes internationales, dont les résultats sont attestés en laboratoire, après des analyses rigoureuses». L'huile d'olive Dahbia a déjà été distinguée à plusieurs reprises, l'année dernière, notamment à Tokyo (Japon), Oslo (Norvège), Ankara (Turquie) et Athènes (Grèce), aux Etats-Unis d'Amérique(USA) et à Dubai, (Émirats arabes unis).