Des travaux d'aménagement de la zone d'expansion et site touristique (Zest) de Hammam Righa dans la wilaya d'Aïn Defla ont été lancés début octobre en cours, a-t-on appris, hier, auprès des services de la wilaya. Le projet d'aménagement de la Zest de Hammam Righa qui s'étend sur une superficie de plus de 40 hectares, a été lancé le 2 octobre dernier, a affirmé la même source, indiquant que le démarrage des travaux n'a été possible qu'après avoir pris en charge les contraintes liées au site, notamment la démolition des locaux commerciaux érigés illicitement au niveau de la zone. L'enveloppe financière accordée pour la réalisation de ce projet est estimée à 400 millions DA, soulignent les mêmes services, rappelant que l'opération, gelée en 2015, a été relancée le début de l'année en cours. Le chef de l'exécutif local, Abdelghani Filali, qui a effectué une sortie sur le site la semaine dernière, avait exigé de l'entreprise réalisatrice de «livrer le projet dans les délais impartis et de respecter les normes techniques d'aménagement», ajoute la même source.