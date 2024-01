Deux importants nouveaux sites archéologiques remontant à la préhistoire viennent d'être découverts dans la localité d'Ouled Ghiath, située dans la commune de Boutheldja (15 km à l'ouest d'El Tarf), a indiqué jeudi le directeur de wilaya de la Culture et des Arts.

«Ces deux sites de peintures et gravures rupestres datant de la période préhistorique représentant des scènes de vie quotidienne ont été découverts au cours de la semaine écoulée en bon état de conservation sur la cime d'un monticule à côté duquel se trouvent également certains vestiges archéologiques», a précisé Abdelkader Azzedine.

Exploitant des informations relatives aux deux sites, les cadres et agents du service du patrimoine de la direction se sont déplacés sur place confirmant l'existence de ces sites qui revêtent une grande importance historique, a ajouté la même source.