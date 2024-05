Les services du groupement territorial de Gendarmerie nationale d'Oran ont réussi, dans des opérations distinctes, à mettre fin à l'activité de réseaux criminels spécialisés dans l'organisation et la planification de traversées clandestines, avec l'arrestation de 53 individus, dont 21 de nationalité étrangère. Ces opérations ont pu être exécutées grâce à l'intensification des investigations, avec la mise en place d'un plan de surveillance de l'activité et des emplacements des éléments de ces organisations chandestine grâce à la mise en place de points de contrôle et à l'organisation de descentes au niveau de tous les axes. Ces investigations ont permis l'arrestation de 53 personnes, dont 21 de nationalité étrangère, avec la saisie de cinq bateaux, six moteurs de différentes puissances et cylindrées, sept véhicules utilisés dans les déplacements, 42 bidons d'essence équivalant à un volume de 1 260 litres, de sommes d'argent correspondant à 451 millions de centimes, 700 euros, 5000 livres libanaises, deux boussoles, des bombes lacrymogènes et des passeports...