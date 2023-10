LÉtablissement public de transport urbain et suburbain d'Alger (Étusa) a prévu, à compter d'aujourd'hui jeudi, un dispositif spécial pour assurer le transport des visiteurs vers le Palais des expositions des Pins maritimes (Safex) souhaitant se rendre au Salon international du livre d'Alger (Sila), a indiqué, hier mercredi, lÉtusa dans un communiqué. Ce dispositif spécial de transport, prévu dans le cadre de la 26ème édition du Salon international du livre qui se déroule à Alger, du 26 octobre au 4 novembre 2023, vise à faciliter les déplacements des visiteurs vers le centre des expositions et de contribuer à la réussite de ce grand évènement culturel, a précisé le communiqué. Dans ce cadre, l'Etusa a mis en place des navettes vers le Palais des expositions opérationnelles quotidiennement durant la tenue du Sila, à partir de vendredi de 9h00 à 22h30,et à partir de plusieurs stations. Il s'agit des stations du: 1er Mai, place Audin, place des Martyrs, Ben Aknoun, Kouba, Chevalley, Sidi Abdallah, Rouiba, Eucalyptus et Baraki, a ajouté la même source.