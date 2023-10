Deux centres de formation professionnelle mobiles dotés d'équipements modernes en matière de technologies de l'information et de la communication (TIC) ont été remis au profit de la jeunesse sahraouie, en signe de solidarité avec le peuple du Sahara occidental.La cérémonie de remise de ces centres a été présidée par le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, en présence de l'ambassadeur de la République sahraouie en Algérie, Abdelkader Taleb Omar, et d'un groupe d'enseignants sahraouis venus en Algérie pour participer à un cycle de formation pédagogique à l'Institut de formation et d'enseignement professionnels de Birkhadem (Alger). Merabi a souligné que ces centres, de conception et de fabrication algériennes, constituaient «des moyens de soutien innovants pour faciliter la formation en vue de la réalisation du développement local en rapprochant les services des catégories de la société sahraouie». Il a ajouté que cette opération «sera suivie de la remise d'un ensemble d'équipements techniques et pédagogiques dans de nombreuses spécialités comme un moyen de renforcer l'aspect pratique dans le domaine de la formation professionnelle chez les frères sahraouis».