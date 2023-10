La session de formation au profit d'un deuxième groupe de députés de l'Assemblée nationale de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) a débuté, hier,, à l'annexe de l'Assemblée populaire nationale (APN) et s'étalera jusqu'au 18 octobre. S'exprimant à cette occasion, l'ambassadeur de la RASD en Algérie, Abdelkader Taleb Omar a salué le rôle de l'Algérie dans la défense du peuple sahraoui et son soutien à ses institutions, une position «traduite par l'intérêt de l'APN sous la direction de son président Brahim Boughali, à la formation des députés sahraouis en assurant toutes les conditions nécessaires». M. Taleb Omar a mis en avant «le soutien de l'Algérie qui n'a eu de cesse de plaider pour la cause sahraouie et en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination dans les fora des nations». Pour sa part, le chef de la délégation parlementaire sahraouie, Salek Mohamed El Mehdi a salué «le succès» de la session précédente au profit du premier groupe de parlementaires sahraouis, souhaitant que la session actuelle soit également couronnée de succès.