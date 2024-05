Quatre cages flottantes de la ferme aquacole de pisciculture marine de Mazer, dans la commune côtière de Mizrana (daïra de Tigzirt) au nord de Tizi Ouzou, ont été ensemencées avec 970000 alevins de loup de mer et de daurade royale. L'ensemencement a eu lieu la semaine dernière, les trois cages ayant engagé 750000 alevins de daurades alors que la quatrième cage a été ensemencée avec

220000 alevins de loup de mer. Ces alevins permettront d'obtenir, une fois arrivés à maturité, vers juin 2025, une quantité de 300 tonnes de poissons (loup et daurade), portant la capacité totale de production de cette ferme aquacole qui dispose de huit cages flottantes au large de Tigzirt, à 600 tonnes de poissons par cycle de production (entre

13 et 14 mois le cycle). Le premier ensemencement réalisé dans la ferme aquacole de Mazer appartenant à la Sarl Tifra, a été réalisé en juillet 2022. Un million d'alevins de daurade, exclusivement, y avait été mis dans quatre cages flottantes dont la production de «300 tonnes de poissons, a été commercialisée d'août 2023 à janvier 2024