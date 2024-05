Plus d'une centaine de recenseurs, contrôleurs et superviseurs des 10 communes de la wilaya de Ghardaïa participent à un cycle de formation en prévision du lancement du Recensement général de l'agriculture (RGA) prévu du 19 mai au 17 juillet, a-t-on appris, hier, auprès de la direction des services agricoles (DSA). Le DSA, Sid Ahmed Mellahi, a indiqué que les préparatifs du RGA ainsi que la formation des agents recenseurs se déroulent dans de bonnes conditions, précisant que la wilaya de Ghardaïa a été répartie en 75 districts de recensement sur le terrain, identifiés avec une localisation cartographique. Il a ajouté que toutes les mesures ont été prises pour mener à bien cette opération avant d'appeler l'ensemble des intervenants, particulièrement les agriculteurs et les éleveurs, à coopérer pleinement avec les équipes chargées du dénombrement pour la réussite de l'opération. Le RGA permettra de collecter l'ensemble des données et des informations fiables sur le secteur agricole, ce qui permettra de «dresser un tableau précis de la situation socio-économique et démographique de ce secteur.