Trois étudiants algériens ont réussi à développer un système permettant la détection et la collecte des déchets, notamment flottants, dans les milieux marins à l'aide de l'intelligence artificielle, a indiqué dimanche un communiqué de l'université des sciences et de la technologie, Houari Boumediene, (Usthb). Ce projet de start-up dénommé «Litterflow» propose un service de détection et de collecte des déchets flottants au niveau des zones portuaires, ainsi que d'autres surfaces d'eau (plages, barrages, lacs), explique la même source, soulignant que ce système propose une détection de ces objets (déchets) flottants en temps réel par caméra à l'aide de l'intelligence artificielle.»Litterflow» a été développé par Ahmed Aïnouche, étudiant en master de géosciences marines et ingénierie côtière à la faculté des sciences de la terre, de la géographie et de l'aménagement du territoire de l'Usthb avec la participation de deux étudiants de l'Ecole nationale supérieure d'informatique (ESI), Bilal Arab et Marwa Rayen Zahzam. En parallèle, ce projet offre une application gratuite qui permet aux utilisateurs de signaler tous les déchets flottants, les photos prises étant automatiquement géo-localisées via l'application, de façon à permettre la préservation du littoral et des écosystèmes aquatiques.