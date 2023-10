Une pierre gravée d'inscriptions libyques a été découverte et récupérée dans la commune de T'kout, dans la wilaya de Batna, a indiqué samedi le directeur de la culture et des arts, Abdelhak Amer Berahou. Cette découverte archéologique, jugée «importante», permet de contempler une inscription en caractères libyques, gravée sur la pierre, mise au jour à la suite de travaux de fouilles sur un terrain privé dans la commune montagneuse de T'kout, a ajouté le même responsable. Le chef du service du patrimoine culturel de la direction de la culture, Abderrezak Bensalem, a expliqué que l'inscription, gravée sur une pierre mesurant 65 cm sur 45 cm, serait, selon les informations préliminaires, à caractère funéraire et remonterait à une période comprise entre 5.000 et 4.000 ans avant J-C.

Selon la même source, cette découverte, baptisée «inscription Bouaziz», du nom du propriétaire du terrain où elle a été trouvée (Nedjahi Bouaziz), a été mise au jour après une mission d'exploration organisée en coordination avec des spécialistes en archéologie au lieu-dit «Ras-Asra» ou (Thakoult), à la suite d'informations faisant état de la présence, en ce lieu, d'un fragment de roche gravé d'écritures anciennes.