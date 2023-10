Environ 3.000 personnes ont été évacuées de leur domicile sur l'île espagnole de Tenerife en raison d'un violent incendie de forêt, a annoncé, jeudi le gouvernement régional. Un temps chaud inhabituel et des vents violents ont rallumé un incendie de forêt qui avait débuté le 15 août. Maîtrisé par les pompiers le 11 septembre, sans toutefois être complètement éteint, le feu a déjà détruit près de 12.273 hectares de terres, ce qui fait de cet incendie de forêt le pire jamais vu dans l'archipel des Canaries. Environ 12.000 personnes ont été contraintes de quitter leur foyer à Santa Ursula et à La Orotava, dans le nord-est de l'île. Des températures supérieures à 30 degrés Celsius, soit bien au-dessus de la moyenne du mois d'octobre, couplées aux vents violents de ces derniers jours, ont rallumé les braises mercredi. Par la suite, le plan d'urgence de la Protection civile contre les incendies du gouvernement a déclaré une urgence de Niveau 2 et a ordonné les évacuations. Environ 120 pompiers luttent actuellement contre les flammes, qui ont jusqu'à présent consumé 30 hectares supplémentaires de terrain.