L'envoi de missions scientifiques pour développer l'élevage de la crevette d'eau douce en Algérie et du tilapia rouge au Venezuela, a été décidé lors d'une réunion de travail tenue, vendredi à Oran, entre le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Ahmed Badani et le ministre de l'Autorité populaire de la pêche maritime et de l'aquaculture du Venezuela, Juan Carlos Loyo Hernandez. Lors de cette rencontre, organisée en marge du deuxième jour de la 9e édition du Salon de la pêche et de l'aquaculture, en présence des délégations des deux ministères, Badani a émis son souhait de développer l'élevage de la crevette d'eau douce, dont le Venezuela dispose d'une grande expérience. Il a rappelé que l'Algérie dispose d'une ferme aquacole d'élevage de crevettes d'eau douce dans la wilaya de Ouargla, qui peut être un départ pour le développement de cette activité. Pour sa part, le ministre vénézuélien a exprimé son intérêt pour l'expérience de l'Algérie dans l'élevage du tilapia rouge, sur les deux plans, génétique et fabrication d'aliments.