Air Algérie a annoncé dimanche le lancement de plusieurs offres promotionnelles destinées aux passagers à l'international, en transit via Alger, dans le cadre de la promotion de l'aéroport international Houari Boumediene en tant que hub (plate-forme de correspondance).

Dans une déclaration, le porte-parole de la compagnie nationale, Amine Andaloussi, a indiqué que ces offres promotionnelles devront contribuer à faire de l'aéroport international d'Alger un hub aéroportuaire et une plateforme de transit privilégiée entre l'Afrique et le reste du monde, conformément aux orientations des hautes autorités du pays.

Air Algérie avait déjà ouvert plusieurs lignes vers de nouvelles destinations africaines, dont la ligne Alger-Addis-Abeba, inaugurée le 22 septembre dernier.«À travers ces nouvelles lignes, Air Algérie a pu pénétrer un marché très concurrentiel et cela doit être accompagné par une stratégie commerciale adéquate», a expliqué M. Andaloussi.

Pour ce faire, Air Algérie propose désormais aux passagers se déplaçant entre l'Afrique et d'autres destinations via Alger (en transit), des prix «imbattables» sans frais de services pour les voyages Addis-Abeba-Paris, Addis-Abeba-Moscou, Addis-Abeba-Bamako et Addis-Abeba-Istanbul.