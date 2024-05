Les éléments de la brigade de recherches et d'intervention du service de la police judiciaire de Mila ont arrêté deux personnes et récupéré 554 pièces de monnaie archéologiques, dans la commune de Ferdjioua, a indiqué un communiqué des services de la sûreté de wilaya.

La même source a précisé qu'exploitant des informations relatives à une personne utilisant une page de réseaux sociaux pour la mise en vente de pièces de monnaie archéologiques et l'imminence de la conclusion d'une transaction, les enquêteurs ont réussi à identifier le suspect et le lieu de l'opération, parvenant à l'arrêter en compagnie d'un autre individu, à la gare routière de Ferdjioua en possession d'un sac en plastique contenant 554 pièces de monnaie. L'expertise, réalisée par les services de la direction de la culture de la wilaya, a révélé que ces pièces en bronze, datant de la période romaine, ont une valeur historique et archéologique, a ajouté le communiqué.