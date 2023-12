Contrairement à l'effort de communication que mène l'Aadl à l'adresse de ses souscripteurs, l'Opgi d'Hussein Dey ne donne aucune information pour les souscripteurs de certains sites. C'est le cas des souscripteurs au projet des 548 logements sociaux participatifs (LSP) qui se sont adressés à notre rédaction. Les concernés ne sont pas informés de la date de livraison du site qui tire pourtant à sa fin, se plaignent-ils. Certains souscripteurs n'ont pas encore accompli les procédures administratives alors qu'ils attendent patiemment une échéance de livraison du site. C'est dire combien la situation est embarrassante, voire stressante, pour ces 548 prétendants qui attendent depuis des années. Tellement agacés par cette situation, des souscripteurs sont allés demander de l'information auprès de l'Opgi d'Hussein Dey. «Même quand on s'adresse à eux, nous sortons de chez eux avec plus d'incompréhensions que d'explications ou des engagements», s'indignent les concernés. Ces derniers s'inquiètent encore plus en apprenant que le site ne sera pas livré en mars 2024 alors que c'est l'échéance qui avait circulé précédemment faute d'une communication utile. «C'est notre droit d'être informés», tiennent à rappeler les concernés qui se demandent si le ministre de l'Habitat, Tarik Belaribi, est au courant de cette situation....