Un projet de réalisation de trois stations de recharge pour véhicules électriques a été retenu au profit de la wilaya de Béchar, selon la direction locale de la Sonelgaz-distribution. Ce programme s'inscrit dans le cadre du plan stratégique de Sonelgaz visant à installer un millier de bornes de recharge de véhicules électriques à travers le pays avant fin 2024, a précisé la chargée de communication à la direction de la Sonelgaz, Linda Mekkaoui. Les stations prévues sont projetées au niveau de l'université Tahri- Mohamed, l'un des sièges de l'administration de la wilaya et l'École normale supérieure (ENS). Confiée à la Sonelgaz, la réalisation de ces stations a pour objectif de contribuer à la transition énergétique et à promouvoir l'utilisation des véhicules électriques sur le marché national, a-t-elle déclaré. Ces futures stations disposeront de trois types de prises de recharge adaptées aux voitures hybrides, asiatiques et européennes. Elles sont dotées d'une puissance de 150 kilowatts, extensibles à 300 kilowatts, pouvant recharger un véhicule en 15 minutes environ.