Encore un déraillement. À longueur d'année, surtout en période d'hiver, des wagons transportant du minerai de fer ou du phosphate sortent des rails. C'est ce qui est arrivé, avant-hier, dans l'après-midi, au point kilométrique 24,non loin du passage à niveau gardé qui sépare la partie basse de la ville de Dréan de son flanc de coteau. En effet, deux wagons d'un convoi de transport de phosphate, venant de la wilaya de Tébessa et se dirigeant vers l'usine Asmidal à Annaba ont quitté les rails. Plusieurs responsables de l'entreprise ferroviaire se sont déplacés sur le lieu de cet incident. Afin de dégager la voie de chemin de fer, des équipes ont été mobilisées pour procéder au lavage des wagons et engager des travaux de réparation sur le tronçon où a lieu l'accident. Selon, des cheminots, ces incidents récurrents sont dûs à la vétusté de cette partie de chemin de fer dont la rénovation, sur une distance de 5 kilomètres devrait intervenir dans les mois à venir. Ils sont, en général, cinq à huit trains de transport du minerai de fer pour le complexe sidérurgique d'El Hadjar et du phosphate pour le complexe d'Asmidal, à passer par cette unique voie ferrée par jour et qui date de l'époque coloniale. Le dédoublement de cette voie qui commence à partir de Bled El Hadba dans la wilaya de Tebessa, vers Annaba en passant par Chihani et Dréan, est nécessaire à l'acheminement sans incident du phosphate et du minerai de fer.