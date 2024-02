Huit nouveaux transformateurs électriques ont été mis en service dans plusieurs localités de la wilaya de Djanet, au titre des efforts visant l'amélioration du service public, notamment dans les zones reculées, a-t-on appris auprès de la Direction de distribution de l'électricité et du gaz. Ciblant les zones reculées à travers les communes de Djanet et Borj El Haouas, cette opération s'inscrit dans le cadre du programme de réhabilitation du réseau de distribution électrique des régions du Grand Sud, et vise à assurer la continuité de l'approvisionnement en cette énergie. La commune de Borj El Haouas a bénéficié de quatre transformateurs répartis à travers les villages d'Ihrir, Tabakat, Tin Temchi et Tin Guedazan, tandis que la commune de Djanet a bénéficié de quatre transformateurs, répartis entre les régions de Zalouaz, In Abarbare, et Ifri. Ces nouveaux équipements de moyenne et basse tension assureront un approvisionnement régulier en électricité dans ces zones, et réduiront ainsi la pression sur les autres transformateurs, notamment durant la période de fortes chaleurs. Dans le cadre de son programme de sensibilisation, la direction de la distribution de la wilaya de Djanet organise des campagnes médiatiques sur la rationalisation de la consommation de l'énergie électrique.