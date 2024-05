L'Association brésilienne de protéïne animale (Abpa) et l'entreprise JBS du même pays ont octroyé un don de 10000 kg de poulet destiné aux réfugiés sahraouis, a indiqué l'ambassade du Brésil à Alger. Dans un communiqué, la mission diplomatique a annoncé l'arrivée d' «une cargaison de 10000 kg de poulets en Algérie le 28 avril dernier afin d'être acheminée au profit des réfugiés sahraouis». Cette deuxième donation, annoncée lors de la cérémonie dédiée à l'initiative brésilienne dans le cadre du plan de réponse aux besoins des réfugiés sahraouis organisée le 26 février écoulé, «relève du secteur privé brésilien représenté par l'Abpa et l'entreprise brésilienne JBS», a noté la représentation diplomatique brésilienne. Cette opération a été précédée d'un don du gouvernement brésilien de 65 purificateurs d'eau, rappelle la même source, dans ce qui atteste la solidarité agissante du Brésil de la cause des Sahraouis.