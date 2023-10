Ce sont les découvertes d'une vie, le sacre de quinze ans de fouilles. Avec gourmandise, le professeur Necmi Karul dévoile l'homme de pierre assis, empoignant son sexe à deux mains, un vautour à ses pieds. Cette statue de pierre de plus de 2,30 m de haut, assise sur un banc orné d'un léopard, a été découverte fin septembre dans le sud-est de la Turquie, au coeur d'un complexe d'une vingtaine de sites qui abritait des milliers d'humains à l'âge de pierre, il y a douze mille ans. À force de remuer le sable jaune et de retourner les pierres de calcaire de Karahantepe, le professeur Karul, directeur du département de préhistoire à l'université d'Istanbul, est tombé sur cette statue renversée et brisée en trois morceaux, dont il a retrouvé les attributs virils au milieu des éboulis.