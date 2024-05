Des journées dédiées à la musique et à la danse Diwane se tiendront du 14 au 16 mai à Béchar, en hommage à l'interprète et icône de cette expression artistique traditionnelle, Hasna El Bacharia, décédée le 1er mai à l'âge de 74 ans.Cette manifestation, qui verra la participation d'une douzaine de troupes locales issues des communes de Béchar, Kenadsa, Béni Ounif et Taghit, sera l'occasion de rendre un vibrant hommage à la défunte», a indiqué le directeur de la Maison de la culture Kadi-Mohamed, Amari Hamdani. «Diverses activités sont prévues lors de ces journées artistiques, dont une exposition des différents instruments de la musique Diwane utilisés par ses adeptes», a fait savoir Hamdani. La regrettée a marqué de son empreinte durant une quarantaine d'années la musique et la danse Diwane, grâce à ses différentes chansons traitant de sujets liés à l'amitié, l'amour, la vie et ses aléas, et surtout l'amour de la patrie, à l'instar de son célèbre album Djazaïr Djawhara.