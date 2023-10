Une réunion cruciale sur les «pertes et dommages» climatiques avant la COP28 s'est séparée sur un constat d'échec, pays du Nord et du Sud n'étant pas parvenus à se mettre d'accord. Un accord de principe avait été trouvé l'an dernier en Égypte sur la création d'un fonds pour compenser les «pertes et dommages» des nations du Sud vulnérables face au changement climatique.Mais beaucoup restait à préciser avant la COP28 qui se tiendra à Dubai du 30 novembre au 12 décembre: sa forme exacte, les pays bénéficiaires et les contributeurs. Un comité de transition sur l'établissement du fonds s'est réuni dans la nuit de vendredi à samedi à Assouan (Sud de l'Égypte), mais les délégués ont constaté leur incapacité à parvenir à un accord et ont renvoyé une éventuelle décision à une autre réunion du 3 au 5 novembre aux Émirats arabes unis, selon une retransmission des débats disponible sur un compte officiel YouTube des Nations unies. Les discussions ont achoppé sur la localisation du fonds: au sein de la BM, accusée d'être aux mains des Occidentaux, ou dans une structure indépendante nouvelle, réclamée par nombre de pays en développement.