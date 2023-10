L'association «El Badr» d'aide aux malades atteints du cancer, organise du 1er au 31 octobre en cours, la 12e campagne de sensibilisation sur le dépistage et la prévention du cancer du sein à l'occasion de la célébration du mois d'»Octobre rose», a indiqué dimanche un communiqué de cette association.

«Octobre rose 2023» connaîtra, selon la même source, de «multiples activités, notamment des campagnes de communication, de sensibilisation, d'information et de mobilisation sur l'importance du dépistage précoce, à travers les médias, des conférences et des actions de proximité», note la même source. Il s'agit, également, de faire «un conventionnement, des centres d'imagerie médicale pour des mammographies à tarifs réduits et bien d'autres initiatives», ajoute le ommuniqué. L'association «El Badr» rappelle, par ailleurs, qu'avec «près de 12000 nouveaux cas par an en Algérie, le cancer du sein est le plus fréquent chez les femmes, d'où l'importance de la prévention et du dépistage précoce».