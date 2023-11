Après Youcef Atal, un autre footballeur de rang international, paie pour avoir affiché son soutien à la cause palestinienne et sa condamnation de l'impunité dont bénéficie l'entité sioniste qui bombarde la bande de Ghaza. Le club allemand de Mayence a annoncé avoir mis fin au contrat de son joueur Anwar El Ghazi, international néerlandais, après l'ouverture d'une enquête judiciaire pour «trouble à l'ordre public» concernant ses messages sur la situation en Palestine occupée. Le club allemand a indiqué qu'il a «mis fin avec effet immédiat à la relation contractuelle le liant à Anwar El Ghazi», réagissant aux déclarations du joueur sur les réseaux sociaux. Quelques heures plus tôt, le parquet général de Coblence (ouest) avait annoncé avoir ouvert une enquête sur ces messages. La justice allemande a retenu contre El Ghazi «trouble à l'ordre public par l'approbation de délits en lien avec un discours haineux», a expliqué le parquet à l'agence de presse sportive allemande SID, filiale de l'AFP, confirmant l'information du quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dans un message sur Instagram le 17 octobre, El Ghazi avait apporté son soutien aux Palestiniens. «Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre», a-t-il écrit. Ce qui a déplu à ses dirigeants. «Je ne me distancie pas de ce que j'ai dit ou de ce que je soutiens, aujourd'hui et jusqu'à mon dernier souffle, pour l'humanité et les opprimés», a soutenu le joueur lors de son audition.