Pas moins de 290 concurrents, des deux sexes, affiliés au corps de la Protection Civile ont pris part à la 10ème édition de la manifestation sportive «Sahara-Cross», organisée lundi dans la wilaya d'El-Oued, a-t-on constaté.Baptisée du nom du défunt sergent Noureddine Benattous, cette compétition sportive, inscrite au titre du programme de la Direction générale de la Protection civile (Dgpc) des activités sportives et physiques de 2023, tend à développer la pratique sportive en milieu des éléments et affiliés de ce corps, a indiqué le chargé de la communication à la Dgpc, le capitaine Mourad Yousfi.Le programme de cette manifestation, minutieusement préparée, prévoit deux courses, dont la première, pour la catégorie séniors masculine, se déroule sur une distance de 14 km, et la seconde pour filles, longue de 7 km, depuis le point de départ fixé à la cité 500 Logements Aadl à travers les grandes artères de la ville aux Mmille Coupoles.