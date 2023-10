Les missions de l'Agence nationale de réalisation du Port centre de Cherchell se sont élargies aux différentes opérations liées aux études et travaux de réalisation de l'ensemble des infrastructures portuaires, selon un décret exécutif publié au Journal officiel (JO). Il s'agit du décret exécutif signé par le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, modifiant le décret n 20-376 du 16 décembre 2020 portant création d'une agence nationale de réalisation duPort centre de Cherchell. Ainsi, l'»Agence nationale de réalisation du Port centre de Cherchell» devient «Agence nationale de réalisation des infrastructures portuaires». Selon ce décret, l'agence est «le maître d'ouvrage délégué chargé de gérer et de conduire, au nom de l'État et pour son compte, les opérations inhérentes aux études et aux travaux de réalisation des projets des infrastructures portuaires». En outre, l'agence est chargée au titre des missions commerciales de «réaliser, à la demande de l'exploitant, toutes actions et opérations liées aux infrastructures portuaires financées par les exploitants des infrastructures portuaires».