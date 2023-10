Les travaux du Colloque international sur les langues étrangères, les sociétés et la transculturalité, organisé par la faculté des langues étrangères de l'université Alger 2 (Bouzaréah) avec la participation de professeurs et de chercheurs algériens et étrangers, ont pris fin jeudi. Ce colloque visait à mettre en évidence l'importance des langues étrangères dans la communication et dans l'approfondissement des relations culturelles, sociales et économiques entre les peuples. Les interventions et les ateliers ont porté sur plusieurs thèmes, tels que le pluralisme linguistique, la diversité culturelle, le rôle de la pédagogie interculturelle dans l'acquisition des compétences, le pluralisme culturel et l'identité. le colloque est sorti avec des recommandations générales soulignant la nécessité de mettre en évidence les valeurs sociétales véhiculées par la transculturalité, d'encourager les échanges linguistiques et culturels et de prioriser l'être humain». Les recommandations mettent également en avant «l'importance d'enseigner les projets à dimension culturelle dans les écoles, les universités et tous les établissements pédagogiques et d'utiliser la technologie pour promouvoir les passerelles culturelles en se servant des médias numériques».