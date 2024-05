L'ancien ministre des Affaires étrangères, le défunt moudjahid Mohamed Seddik Benyahia (1932-1982), mérite le titre d'«homme de paix et de diplomatie» pour ses efforts consentis dans ce domaine, ont affirmé des universitaires au cours de la rencontre organisée, jeudi, à Jijel, à l'occasion du 42ème anniversaire de la mort de cette illustre personnalité. Abdelwahab Himer, de l'université Mohamed Seddik-Benyahia de Jijel a considéré, dans son intervention, durant la rencontre tenue au Musée du moudjahid, que cette figure exceptionnelle a fait montre «d'une perspicacité diplomatique confirmée par tous, à tel point qu'il a mérité le titre d'homme de la paix et de la diplomatie». Mohamed Seddik Benyahia, a ajouté cet universitaire, avait conduit plusieurs négociations avant et après l'indépendance, ayant révélé sa compétence et sa carrure exceptionnelle, dont celles d'Évian, ainsi que dans l'affaire des otages américains à Téhéran (Iran) après l'échec de la médiation de plusieurs autres pays dans cette affaire.