Une nouvelle pièce de monnaie métallique de 10 DA sera mise en circulation, en vertu d'un règlement de la Banque d'Algérie publié au Journal officiel (JO) n 69. Il s'agit du règlement 23-02 du 21 septembre 2023, portant création, émission et mise en circulation d'une pièce de monnaie métallique de 10 dinars algériens, signé par le gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah-Eddine Taleb. Les caractéristiques techniques et les descriptions de cette pièce ont été précisées dans ce texte. Il s'agit d'une pièce de type monométallique en acier inoxydable de couleur gris et acier, avec un motif principal représentant les énergies renouvelables, matérialisées par le soleil, les dunes de sable, les éoliennes et les panneaux photovoltaïques symbolisant les énergies du futur. Cette nouvelle pièce de monnaie sera mise en circulation après la promulgation de ce règlement au Journal officiel, selon le même texte.